Sagan šprintoval v 11. etape ako štvrtý, premiérový triumf Ewana

celkové poradie po 11. etape:

1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 47:18:41 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Team Ineos) +1:12 m, 3. Egan Bernal (Kol./Team Ineos) +1:16, 4. Steven Kruijswijk (Hol./Team Jumbo) +1:27, 5. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +1:45, 6. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick-Step) +1:46, 7. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +1:47, 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +2:04, 9. Daniel Martin (Ír./UAE Team Emirates) +2:09, 10. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +2:33



súťaž vrchárov:

1. Tim Wellens (Bel./Lotto-Soudal) 43 b, 2. Thomas De Gendt (Bel./Lotto-Soudal) 37, 3. Giulio Ciccone (Tal./Trek - Segafredo) 30



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 257 b, 2. Viviani 184, 3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 174



súťaž mladých pretekárov:

1. Bernal 47:19:57 h, 2. Mas +30 s, 3. David Gaudu (Fr./Groupama FDJ) +3:16 m



súťaž tímov:

1. Movistar (Šp.) 142:19:38 h, 2. Trek-Segafredo (USA) + 1:30 m, 3. Bora-hansgrohe (Nem.) +14:59

Toulouse 17. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto v stredajšej 11. etape 106. ročníka Tour de France. Z triumfu sa tešil Austrálčan Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal, ktorý mal najviac síl v hromadnom špurte. Druhý skončil na 167 km trati z Albi do Toulouse Dylan Groenewegen z Holandska (Team Jumbo Visma) a tretí bol Talian Elia Viviani (Deceuninck–Quick-Step). Žltý dres si udržal domáci Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step). Sagan si pripísal na rýchlostnej prémii a v cieli 28 bodov a upevnil si prvé miesto v boji o zelený dres.Po utorňajšom voľnom dni čakala na pretekárov rovinatá etapa s predpokladaným hromadným záverom, ale na trati sa bojovalo o body aj na dvoch horských prémiách. Ihneď po štarte vyrazila do úniku štvorica Anthony Perez a Stéphane Rossetto (obaja Cofidis), Lilian Calmejane z Total Direct Energie a Aimé De Gendt z Wanty Gobert. Ich náskok sa pohyboval od dvoch do troch minút, pelotón mal odstup pod kontrolou. Utečencov začal balík intenzívnejšie stíhať 30 km pred cieľom, v tom čase sa ich náskok pohyboval okolo minúty a desiatich sekúnd.V pelotóne však prišlo k pádu, postihol aj takých jazdcov ako Nairo Quintana a Richie Porte, ale obaja sa vrátili do balíka. Nie však Niki Terpstra, ktorý sa držal za kľúčnu kosť a na Tour skončil.Sedem kilometrov pred cieľom bol už pelotón pohromade a začal sa boj favoritov na etapový triumf o najlepšie pozície. Najviac síl mal napokon 25-ročný Austrálčan, ktorý zaknihoval premiérový triumf na Tour.povedal víťaz pre Eurosport.Sagan zvýšil svoj náskok v bodovacej súťaži, pred druhým Vivianim má k dobru 73 bodov.povedal Sagan.Vo štvrtok je na programe horská 209 km dlhá etapa z Toulouse do Bagneres-Bigorre. Pretekárov po prvý raz na tohtoročnej Tour zavedie do Pyrenejí, kde na nich čakajú dve ťažké stúpania. Prvé na Col de Peyresourde s prevýšením osem percent. Potom sa bude stúpať na rozhodujúci kopec Hourquette d’Ancizan so sklonom sedem percent.1. Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal) 3:51:26 h, 2. Dylan Groenewegen (Hol./Team Jumbo Visma), 3. Elia Viviani (Tal./Deceuninck–Quick-Step), 4. Peter SAGAN (SR/BORA-hansgrohe 5. Jens Debusschere (Bel./Kaťuša Alpecin), 6. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida), 7. Jasper Philipsen (Bel./UAE Team Emirates), 8. Cees Bol (Hol./Team Sunweb), 9. Alexander Kristoff (Nór./UAE Team Emirates), 10. Warren Barguil (Fr./Team Arkea-Samsic) všetci rovnaký čas