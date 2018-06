SAGAN VYHRAL 2. ETAPU OKOLO ŠVAJČIARSKA

výsledky 2. etapy (Frauenfeld - Frauenfeld, 155 km):



1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 3:50:09 h,

2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors),

3. Nathan Haas (Aus./Kaťuša-Alpecin),

4. Michael Matthews (Aus./Sunweb),

5. Mark Padun (Ukr./Bahrain-Merida),

6. Enrico Gasparotto (Tal./Bahrain-Merida),

7. Enrico Battaglin (Tal./LottoNL-Jumbo),

8. Greg Van Avermaet (Belg./BMC),

9. Arthur Vichot (Fr./Groupama-FDJ),

10. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL-Jumbo) všetci rovnaký čas

Frauenfeld 10. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v nedeľňajšej 2. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom špurte a 155 km dlhú trať so štartom a cieľom v meste Frauenfeld zvládol za 3:50:09 h. Na posledných metroch zdolal Kolumbijčana Fernanda Gaviriu z Quick-Stepu, tretí skončil Austrálčan Nathan Haas z Kaťuše.Na čele priebežného poradia sa udržal domáci pretekár Stefan Küng z BMC, Peter Sagan, pre ktorého to bolo už 16. víťazstvo na Okolo Švajčiarska, figuruje na piatej pozícii.Pelotón musel v nedeľu absolvovať štyri približne 39 km dlhé okruhy s jednou horskou prémiou 3. kategórie. Krátko po štarte sa dostala do úniku trojica Perrig Quemeneur (Direct Energie), Filippo Zaccanti (Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) a Calvin Watson (Aqua Blue Sport), ktorá mala už po siedmich kilometroch približne trojminútový náskok. Po prvom prechode cez cieľ sa však scvrkol pod dve minúty. Aj po druhom okruhu panovala na trati rovnaká situácia, v pelotóne sa jazdilo pokojne a tempo sa príliš nemenilo. Profil etapy naznačoval, že o víťazstve sa bude bojovať v hromadnom dojazde. Medzi favoritov tak patril aj Peter Sagan.Približne 60 km pred koncom sa od hlavného poľa odtrhol Michael Albasini (Mitchelton-Scott) a za chvíľu sa dolepil k vedúcemu triu. Na čele pelotónu sa striedali jazdci BMC, QuickStepu a Lotta Soudal a držali manko na lídrov na úrovni minúty a pol. Po predposlednom okruhu to bolo už len 40 sekúnd. Krátko na to prišlo v hlavnom poli k pádu, na zemi skončili traja pretekári. Jedným z nich bol aj Mikel Landa. Únik štvorice sa skončil 27 km pred cieľom, to už bolo na čele pelotónu vidieť jazdcov Bory, ktorí kontrolovali situáciu pre P. Sagana.Na záverečných 20 km sa o únik pokúšalo viacero jazdcov. Asi deväť km pred cieľom sa odtrhla sedmička pretekárov a pelotón musel poriadne zabrať, aby zmazal ich približne desaťsekundový náskok. Následkom toho sa hlavné pole zredukovalo na asi 50 jazdcov. Peter i Juraj Saganovci, Michael Matthews či Gaviria sa udržali na jeho čele, no niekoľko šprintérov vypadlo. V napínavom záverečnom špurte sa nakoniec presadil Peter Sagan, keď na posledných metroch zdolal Gaviriu.Pondelňajšia 3. etapa meria 182 km s cieľom v Gansingene a opäť by mohla sedieť Saganovi, keďže má zvlnený profil s piatimi stúpaniami tretej kategórie, posledným krátko pred finišom.