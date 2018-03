Sagan vyhral po tretí raz v kariére Gent – Wevelgem

1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 5:07:32 h, 2. Elia Viviani (Tal./Quick-Step Floors), 3. Arnaud Demare (Fr./FDJ), 4. Christophe Laporte (Fr./Cofidis, Solutions Credits), 5. Jens Debusschere (Belg./Lotto Soudal), 6. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 7. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 8. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step Floors), 9. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 10. Wout Van Aert (Belg./Veranda's Willems Crelan) všetci rovnaký čas ako víťaz, ...55. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +5:34 min

Wevelgem 25. marca (TASR) -Slovenský cyklista Peter Sagan ovládol záverečný špurt a vyhral nedeľňajší 80. ročník flámskej klasiky Gent – Wevelgem (250,3 km). Jazdec tímu Bora-Hansgrohe sa stal šiestym trojnásobným víťazom v histórii, keď na podujatí triumfoval aj v rokoch 2013 a 2016. Zároveň sa stal prvým cyklistom histórie, ktorý vyhral preteky dvakrát v drese majstra sveta.Za Saganom skončili po záverečnom špurte 24-člennej skupiny na ďalších priečkach Talian Elia Viviani (Quick-Step Floors) a Francúz Arnaud Demare (FDJ).uviedol Sagan v prvej televíznej reakcii.Tridsaťpäť kilometrov po štarte sa podarilo uniknúť šestici Frederik Frison (Lotto Soudal), Filippo Ganna (UAE Team Emirates), Jimmy Duquennoy (WB Aqua Protect), José Goncalves (Katuša-Alpecin), Brian van Goethem a Jan-Willem Van Ship (obaja Roompot-Nederlandse Loterij). Za Catsbergom zvýšil pelotón, ktorého tempo v týchto chvíľach určoval tím FDJ, rýchlosť a niektorí jazdci s ním začali strácať kontakt. Šestica na čele si udržiavala náskok vo výške približne piatich minút. Kemmelberg absolvovalo sexteto bez problémov. Nepríjemné dlhé stúpanie však roztrhalo pelotón a na jeho čele sa objavil aj Sagan.Na šotolinových úsekoch bojovali jazdci s bočným vetrom a tímu BMC sa podarilo rozťahaný pelotón, ktorý postupne likvidoval náskok šestice v úniku, na chvíľu rozdeliť na dve skupiny. Dopredu sa však prebojovala pätnástka favoritov aj so Saganom. Stometrovú medzeru sa pokúšal zúfalo zalepiť tím Movistar.Štyridsať kilometrov pred cieľom sa pre prenasledovanie rozhodli Alex Kirsch (WB Aqua Protect), Jelle Wallays (Lotto Soudal), Julien Vermote (Dimension Data) a Vjačeslav Kuznecov (Katuša-Alpecin). Úspešne sa pripojili k šestici na čele a pokračovali spoločne s minútovým náskokom na pelotón. Čelo pretekov zredukoval Kemmelberg na sexteto Kirsch, Vermote, Wallays, Kuznecov, Van Gothem a Van Schip. Za nimi pokračovala dvadsiatka favoritov aj so Saganom.Dvadsaťosem kilometrov pred cieľom sa únik skončil a favoriti sa ocitli v popredí. Skupina začala pracovať vo vysokom tempe a budovať si náskok na prenasledovateľov. Napínavé preteky rozhodol záverečný špurt, ktorý Sagan dotiahol do víťazného konca.výsledky Gent – Wevelgem (250,3 km):