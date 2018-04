Minulú nedeľu zaznamenal tím vďaka Saganovmu triumfu na Paríž – Roubaix prvé víťazstvo na monumentálnej klasike.

Raubling 14. apríla (TASR) - Nemecký cyklistický tím Bora-hansgrohe predčasne predĺžil zmluvu s hlavným sponzorom o ďalšie dva roky. Stajňa, ktorej dres okrem majstra sveta Petra Sagana obliekajú aj jeho brat Juraj, Michael Kolář a Erik Baška, môže s hlavným sponzorom Bora počítať do roku 2021.



"To, že už takto zavčasu vieme, že budúcnosť tímu je zabezpečená do roku 2021, dáva všetkým jazdcom, aj mne, veľkú sebadôveru," citovala agentúra DPA slová Petra Sagana deň pred štartom na Amstel Gold Race.



Minulú nedeľu zaznamenal tím vďaka Saganovmu triumfu na Paríž – Roubaix prvé víťazstvo na monumentálnej klasike.