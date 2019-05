Salah bude v poriadku na záver Premier League

Egyptský útočník utrpel minulý týždeň v Newcastli otras mozgu a chýbal v utorkovom odvetnom stretnutí semifinále Ligy majstrov proti FC Barcelona.

Liverpool 10. mája (TASR) - Trénerovi FC Liverpool Jürgenovi Kloppovi bude v záverečnom zápase sezóny anglickej Premier League k dispozícii aj Mohamed Salah. Egyptský útočník utrpel minulý týždeň v Newcastli otras mozgu a chýbal v utorkovom odvetnom stretnutí semifinále Ligy majstrov proti FC Barcelona.



"Mo vyzerá dobre, užil si oslavy postupu do finále LM a už predvčerom s nami trénoval," citovala Kloppa agentúra dpa. Liverpool uzavrie ligový ročník v nedeľu doma proti Wolverhamptonu, keď živí teoretickú nádej na zisk titulu. Podarí sa mu to, ak zvíťazí, ale súbežne Manchester City nebude bodovať naplno Brightone.



Do zápasu určite nezasiahne ďalší útočník "The Reds" Roberto Firmino. Tréner Liverpoolu je však optimista v prípade jeho účasti vo finále Ligy majstrov proti Tottenhamu (1. júna). "Bobby v nedeľu nenastúpi, ale do finále LM bude dosť času a zrejme to bude stačiť."