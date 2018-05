Salah je vážne zranený, jeho štart na MS je ohrozený

Útočník FC Liverpool musel po súboji s kapitánom Realu Madrid Sergiom Ramosom striedať už v 31. minúte, trávnik opúšťal so slzami v očiach.

Kyjev 27. mája (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah si z finálového duelu Ligy majstrov odniesol vážne zranenie ramena, ktoré ohrozuje jeho účasť na MS v Rusku. Útočník FC Liverpool musel po súboji s kapitánom Realu Madrid Sergiom Ramosom striedať už v 31. minúte, trávnik opúšťal so slzami v očiach.



"Nevyzerá to dobre. Je to vážne. Pravdepodobne zranenie ramena alebo zlomenina kľúčnej kosti," uviedol tréner "The Reds" Jürgen Klopp na tlačovej konferencii po zápase, v ktorom Liverpool prehral 1:3. Podľa neho je štart Salaha na svetovom šampionáte veľmi nepravdepodobný. "Ramos si zrejme z Egypťanov neurobil kamarátov," povedal Klopp.



S hráčmi Liverpoolu zranenie ich najväčšej hviezdy riadne otriaslo. Salah, ktorý v tejto sezóne nastrieľal za anglický klub 44 gólov, zvádzal bežecký súboj s Ramosom, pri ktorom sa zahákli za ruky. Pri následnom páde sa stopér Realu cez Salaha prevalil a Egypťanova ruka sa dostala do neprirodzenej polohy. Po ošetrení sa Salah ešte vrátil na hraciu plochu, ale po pár sekundách sa opäť zvalil na trávnik a musel striedať. "Bol to pre nás tvrdý úder, veľký moment v zápase. Bol to ostrý súboj, priam zápasnícky chmat. Výsledkom bolo vážne zranenie. Moji hráči boli z toho v šoku," priznal Klopp.



Následne odišiel Salah do nemocnice na vyšetrenia. Podľa twitterového konta Egyptskej futbalovej federácie ukázal röntgen "iba" natiahnutie väzív a jeho "vyhliadky v súvislosti s účasťou na MS sú optimistické". Vedenie Liverpoolu túto informáciu zatiaľ nepotvrdilo. Salah má do prvého zápasu Egypta s Uruguajom 20 dní na uzdravenie.



Po Salahovi musel v zápase onedlho pre zranenie striedať i obranca Realu Daniel Carvajal, ktorý rovnako odstúpil zo zápasu so slzami v očiach.