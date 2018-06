Salahov štart v úvodnom zápase Egypta na MS je stále neistý

Najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League absolvoval v pondelok iba 30-minútový výklus.

Groznyj 11. júna (TASR) - Štart Mohameda Salaha v piatkovom úvodnom zápase Egypťanov na MS proti futbalistom Uruguaja je stále otázny. Realizačný tím "faraónov" je ochotný s rozhodnutím čakať až do posledných chvíľ.



Salah utrpel zranenie ramena vo finálovom zápase Ligy majstrov, v ktorom jeho Liverpool podľahol Realu Madrid 1:3.



Najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League absolvoval v pondelok iba 30-minútový výklus.



"Mohol by byť na lavičke náhradníkov, ale konečne rozhodnutie ešte nepadlo," povedal tímový doktor Egypťanov Mohamed Abouelela pre agentúru AP.



"Mohamed spolupracuje s fyzioterapeutom a trénuje v posilňovni. Veríme, že sa k nám pripojí už v zápase proti Uruguaju. Určite však naňho nebude tlačiť, je predsa jedným z nás," nechal sa počuť výkonný riaditeľ tímu Eihab Leheita.



K výprave Egypta sa pripojil aj fyzioterapeut Salahovho zamestnávateľa FC Liverpool. Leheita poprel, že by anglický klub vyvíjal na Egypt tlak, aby Salaha nenasadzovali do zápasu v prípade, že nie je úplne v poriadku.



Egypt sa v A-skupine stretne okrem Uruguaja aj s Ruskom a Saudskou Arábiou.