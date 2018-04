Salah po zranení opäť trénoval. Klopp tvrdí, že jeho štart je neistý

. Momentálne najlepší strelec anglickej Premier League nezasiahol v sobotu do liverpoolskeho derby na štadióne FC Everton.

Liverpool 9. apríla (TASR) - Ofenzívny futbalista anglického klubu FC Liverpool Mohamed Salah v pondelok trénoval po zranení so svojimi spoluhráčmi. Tréner "The Reds" Jürgen Klopp však vyhlásil, že Egypťanov štart v utorňajšom odvetnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018 proti Manchestru City nie je istý.



V prvom dueli na Etihad Stadium (3:0) musel 25-ročný Salah v druhom polčase opustiť ihrisko pre zranenie slabín. Momentálne najlepší strelec anglickej Premier League nezasiahol v sobotu do liverpoolskeho derby na štadióne FC Everton (0:0).



Do odvety štvrťfinále LM na Anfielde určite nenastúpi zranený Emre Can, pre trest ani Jordan Henderson. Informovala o tom agentúra AP.