3. etapa, Cepoy – Moulins (200,00 km):



1. Sam Bennett (Ír./Bora-hansgrohe) 5:16:25 h, 2. Caleb Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 3. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck-Quick-Step), 4. Daniel McLay (V. Brit./EF Education First), 5. Bryan Coquard (Fr./Vital Concept-B&B Hotels), 6. Niccolo Bonifazio (Tal./Direct Energie), 7. Alexander Kristoff (Nór./UAE Team Emirates), 8. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ), 9. Dylan Groenewegen (Hol./Team Jumbo), 10. Edward Theuns (Belg./Trek – Segafredo) všetci rovnaký čas ako víťaz



Priebežné poradie:



1. Dylan Groenewegen (Hol./Team Jumbo) 11:47:44 h, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ./Team Sky) + 6 s, 3. Luis Leon Sanchez Gil (Šp./Astana) +11, 4. Philippe Gilbert (Belg./Deceuninck-Quick-Step) +16, 5. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Team Sky) +17, 6. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott) +20, 7. Tony Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale) + 21, 8. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ) +23, 9. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) rovnaký čas, 10. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale) + 24



Moulins 12. marca (TASR) - Ír Sam Bennett vyhral 3. etapu cyklistických pretekov Paríž – Nice. O triumfe jazdca tímu Bora-hansgrohe rozhodol napínavý záverečný špurt.Na čele priebežného poradia pokračuje víťaz prvých dvoch etáp Dylan Groenewegen z Holandska (Team Jumbo). Pelotón bojoval na 200 km dlhom úseku z Cepoy do Moulins so silným vetrom.Stredajšia kopcovitá etapa dlhá 212 km povedie z Vichy do Pelussinu.