Samkovi tesne unikla medaila do 85 kg, Tkáč ôsmy

ME vo vzpieraní:



muži:



do 85 kg:



1. Revaz Davitadze (Gruz.) dvojboj 353 kg (163 trh + 190 nadhod)



2. Kacper Klos (Poľ.) 342 (153 + 189)



3. Brandon Vautard (Fr.) 335 (144 + 191)



4. Karol SAMKO (SR) 334 (145 + 189)



5. Tom Schwarzbach (Nem.) 333 (148+185)



...



8. Richard TKÁČ (SR) 327 (147 + 180)

Bukurešť 30. marca (TASR) - Slovenský reprezentant vo vzpieraní Karol Samko bol na ME blízko k bronzovej medaile, v kategórii do 85 kilogramov obsadil 4. miesto v dvojboji. Za bronzovým Francúzom Brandonom Vautardom zaostal o jediný kilogram. Ďalší Slovák Richard Tkáč obsadil v rovnakej kategórii 8. miesto.Samko zvládol v trhu 140 aj 145 kg. Hoci jeho následný pokus so 150 kg nebol úspešný, pred nadhodmi mal sľubnú pozíciu. V ňom dostal nad hlavu 187 aj 189 kg. V treťom pokuse si nechal naložiť 191 kg, ale túto métu nezdolal. Jeho súčet 334 kg bol iba o jeden kilogram nižší než u bronzového Vautarda.V silnej kategórii do 85 kg sa nestratil ani Tkáč. V trhu zdolal 147 kg, no 150 kg už bolo nad jeho sily. V nadhode na druhý pokus zvládol 180 kg, čo v konečnom súčte 327 kg znamenalo 8. miesto.