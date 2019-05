Hokejové MS v roku 2023 budú v Petrohrade, Česko usporiada MS 2024

Zoznam dejísk najbližších MS:



2020: Zürich a Lausanne (Švaj.)

2021: Minsk (Biel.) a Riga (Lot.)

2022: Tampere a Helsinki (Fín.)

2023: Petrohrad (Rus.)

2024: Praha a Ostrava (ČR)

2025: Švédsko a Dánsko

Bratislava 24. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta v roku 2023 sa uskutočnia v Petrohrade. Rozhodli o tom delegáti výročného Kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorý sa v závere 83. svetového šampionátu koná v Bratislave.Petrohrad plánuje pri tejto príležitosti postaviť halu, ktorá bude najväčšou hokejovou arénou na svete. Vybudovaná by mala byť do roku 2023 a podľa organizátorov sa do nej zmestí 21.500 až 23.000 divákov. Nachádzať by sa mala v blízkosti stanice metra Park Pobedy (Park víťazstva). Podľa oficiálnej webstránky IIHF by jej súčasťou malo byť 13 priestranných šatní plus ďalšie moderné priestory pre športovcov a realizačné tímy. Druhou arénou, ktorá bude hostiť zápasy MS 2023, bude Ľadový palác. Domovský stánok hokejistov SKA Petrohrad postavili pri príležitosti MS 2000 a má kapacitu 12.300 miest.uviedol v prezentácii Vladislav Treťjak, bývalý legendárny brankár sovietskej zbornej a v súčasnosti prezident Ruskej hokejovej federácie. Päťapolmiliónový Petrohrad hostil MS spolu s Moskvou v roku 2016, vtedy sa však zápasy "slovenskej" skupiny hrali v menšej hale Jubilejnyj.citoval Treťjaka portál iihf.com.Kongres IIHF rozhodol aj o dejiskách ďalších dvoch svetových šampionátov. MS 2024 sa budú konať v Prahe a Ostrave, MS 2025 spoločne zorganizujú Švédsko a Dánsko. Pôvodne sa všetky tieto krajiny uchádzali o právo usporiadať šampionát v roku 2023, no Kongres nakoniec akceptoval návrh, aby si jednotliví kandidáti rozdelili trio majstrovstiev sveta v rokoch 2023 až 2025, pričom prvý šampionát v poradí privíta druhé najväčšie ruské mesto.Česi ponúkli pre MS 2024 rovnaké haly ako v rokoch 2004 a 2015, teda pražskú O2 Arénu a ostravskú Ostravar Arénu. Na MS 2015 utvorili doteraz platný divácky rekord so 741.690 návštevníkmi. Ostrava hostila šampionát trikrát, pričom bude aj dejiskom najbližších juniorských MS. Praha okrem troch svetových šampionátov v ére samostatnosti usporiadala MS aj osemkrát v spoločnej ére (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985 a 1992).Švédi a Dáni oznámia konkrétne dejiská MS 2025 až neskôr. Švédsko usporiadalo MS v rokoch 1949, 1954, 1963, 1969, 1970, 1981, 1989, 1995 a 2002, v rokoch 2012 až 2013 spoluorganizovali MS Štokholm s Helsinkami. Dánsko premiérovo hostilo svetový šampionát minulý rok v Kodani a Herningu.