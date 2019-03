Sanitra po zlate Pidručného: Ešte mám pred sebou ďalšie méty

Bývalý úspešný tréner slovenských reprezentantov figuruje v ukrajinskom mužskom tíme už od roku 2016 a v nedeľu sa tešil z prvej veľkej medaily.

Östersund 10. marca (TASR) - Slovenský tréner Juraj Sanitra sa dočkal na MS biatlonistov v Östersunde na druhý pokus. Jeho zverenec Dmytro Pidručnyj skončil v úvodnom šprinte tesne za pódiom, no v nedeľňajšej stíhačke sa už postavil na piedestál.



Bývalý úspešný tréner slovenských reprezentantov na čele s Anastasiou Kuzminovou figuruje v ukrajinskom mužskom tíme už od roku 2016 a v nedeľu sa tešil z prvej veľkej medaily. Rovnako tomu bolo aj u prekvapujúceho víťaza Pidručného, ktorý ju získal vo veku 27 rokov.



Už po jeho štvrtom mieste v šprinte Sanitra zdôraznil, že Pidručnému sedia kontaktné preteky a má ideálnu šancu zabojovať o medaily. Nakoniec z toho bolo zlato, keď minul dva terče a do karát mu zahralo až päť trestných okruhov najväčšieho favorita na triumf Johannesa Thingnesa Boea. Nóra zdolal o 8,3 sekundy. "Mať majstra sveta je sen každého trénera. Mám za sebou už niekoľko úspechov, aj olympijských, ale tento je neopakovateľný tým, že som ho dosiahol v mužoch. Myslel som si, že vo svojej trénerskej kariére sa to už nedá ďalej posunúť, ale dnes som pochopil, že sú predo mnou ešte ďalšie méty," povedal po pretekoch.



Sanitra si pochvaľuje prácu v ukrajinskom výbere a veľkú podporu u východných susedov Slovenska. "Ukrajina je veľká krajina, máme tam veľmi veľa fanúšikov, ktorí nám dôverovali, ktorí sledujú biatlon a pre nich je to dnes štátny sviatok. Keby som povedal pred sezónou, že budeme mať majstra sveta a v kategórii mužov, tak by si mysleli, že nie som celkom normálny," dodal.