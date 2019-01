Sánkarka Šimoňáková obsadila v kvalifikácii šprintu na MS 26. miesto

Za prvou Nemkou Juliou Taubitzovou zaostala Šimoňáková o 926 tisícin.

Winterberg 25. januára (TASR) - Slovenská sánkarka Katarína Šimoňáková obsadila v piatkovej kvalifikácii šprintu na MS v nemeckom Winterbergu časom 39,342 sekundy 26. miesto a nepostúpila do finále. Za prvou Nemkou Juliou Taubitzovou zaostala o 926 tisícin. Do finálovej časti sa kvalifikovalo 15 najlepších pretekárok. Od 11.45 h bola vo Winterbergu na programe kvalifikácia šprintu mužov aj so Slovákom Jozefom Ninisom.