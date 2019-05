Sarri bude diskutovať o budúcnosti v Chelsea po finále Európskej ligy

Hráčov Chelsea čaká na budúcu stredu finále s Arsenalom Londýn.

Londýn 22. mája (TASR) - Tréner futbalistov Chelsea Londýn Maurizio Sarri bude diskutovať s vedením anglického futbalového klubu o svojej budúcnosti po finále Európskej ligy UEFA.



"Chcem vedieť, či sú so mnou spokojní. Ja som veľmi šťastný, ale musíme o veci diskutovať. Je to normálne," cituje slová kouča, ktorý má s londýnskym klubom zmluvu ešte na dva roky, agentúra AP.



Hráčov Chelsea čaká na budúcu stredu finále s Arsenalom Londýn. V uplynulom ročníku najvyššej anglickej súťaže skončili "The Blues" na treťom mieste a vybojovali si miestenku v Lige majstrov.