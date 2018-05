Sarri na odchode z Neapola, De Laurentiis údajne lanári Ancelottiho

Podľa talianskych médií by mal Ancelotti uzavrieť s talianskym vicemajstrom dvojročný kontrakt s opciou na prípadné predĺženie.

Rím 23. mája (TASR) - Novým trénerom talianskeho futbalového klubu SSC Neapol by sa mal stať Carlo Ancelotti. Päťdesiatosemročný kouč sa podľa informácií denníka La Gazzetta dello Sport stretol už v pondelok s majiteľom klubu Aureliom De Laurentiisom a naplánovali si následne ďalšiu schôdzku. Podľa talianskych médií by mal Ancelotti uzavrieť s talianskym vicemajstrom dvojročný kontrakt s opciou na prípadné predĺženie.



Neapolu v uplynulej sezóne unikol titul v Serie A, keď mu ho opäť uchmatol Juventus Turín. Sarriho následne podrobil De Laurentis tvrdej kritike a médiá na Apeninskom polostrove špekulujú, že 59-ročný tréner na lavičke SSC skončí. Jeho meno spájajú s príchodom do londýnskej Chelsea. Uvoľnené miesto v Neapole by mal údajne zaujať Ancelotti, ktorý naposledy viedol Bayern Mníchov. Predtým trénoval aj Juventus Turín, AC Miláno, Chelsea Londýn, Paríž St. Germain či Real Madrid. S AC dvakrát vyhral Ligu majstrov (2003, 2007), ďalší triumf pridal s Realom (2014).



Okrem Sarriho môže opustiť Neapol aj slovenský reprezentačný stredopoliar Marek Hamšík. Odchod kapitána "Partenopei" pripustil pre denník Pravda jeho otec Richard, podľa ktorého sa o dlhoročnú oporu klubu spod Vezuvu zaujímajú tri čínske kluby.