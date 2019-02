Sarri nechal sedieť Kepu a vyhral v šlágri: Počítam s ním aj naďalej

Taliansky kormidelník potrestal prvého brankára Kepu Arrizabalagu za to, že v nedeľňajšom finálovom zápase Ligového pohára s Manchestrom City ignoroval jeho pokyny a nešiel striedať.

Londýn 28. februára (TASR) - Maurizio Sarri potvrdil svoju autoritu na lavičke, na trávniku ho podržali hráči a Chelsea v bránke s veteránom Willym Caballerom zdolala v šlágri stredajšieho programu 28. kola anglickej futbalovej ligy Tottenham 2:0.



Taliansky kormidelník potrestal prvého brankára Kepu Arrizabalagu za to, že v nedeľňajšom finálovom zápase Ligového pohára s Manchestrom City (0:0, 3:4 po rozstrele) ignoroval jeho pokyny a nešiel striedať. Španielsky brankár nastúpil doteraz v tejto sezóne vo všetkých 26 dueloch Premier League, no v stredu mu zostalo len miesto na lavičke. Sarri urobil jasné gesto, že pán je on, Kepa musel navyše zaplatiť klubu aj pokutu: "Kepa spravil veľkú chybu a musel za ňu zaplatiť v klube a v tomto zápase aj v tíme. Odo mňa to bol odkaz pre všetkých hráčov."



Sarri povedal, že Kepa stále figuruje v jeho plánoch ako jednotka a kríza nebola taká veľká, ako sa v médiách písalo: "V tejto práci ste pod tlakom každý deň, alebo keď máte šťastie, tak každých šesť týždňov. Táto otázka je už vyriešená a Kepa bude v budúcnosti s nami."



Tridsaťsedemročný Caballero, ktorý nastúpil na osem duelov a ani jeden v PL, mal len málo roboty, no v rozhodujúcich momentoch podal dobrý výkon a dominoval pri centroch vo vzduchu. Veľmi mu pomohla obrana, keďže Spurs prvýkrát v lige od decembra 2013 nevyslali ani jedinú strelu do priestoru troch žrdí. O prvý gól domácich sa postaral Pedro a na 2:0 upravil zásahom do vlastnej bránky Kieran Trippier. Chelsea figuruje na šiestom mieste, na piaty Manchester United stráca dva body a má zápas k dobru.



Sarri verí, že dôležité víťazstvo môže pomôcť klubu k zvráteniu zatiaľ neoslnivej sezóny. "Dúfame v to, no v prvom rade potrebujeme konzistentné výkony a najmä výsledky. Triumf bol naozaj veľmi dôležitý, pretože stále bojujeme o prvú štvorku," citovala ho agentúra AFP.



Pre Tottenham to bola druhá ligová prehra za sebou, na druhý Manchester City stráca osem bodov, na vedúci FC Liverpool o jeden viac. "Ak nepodáme dobrý výkon, je to len naša chyba. Nehrali sme to, na čo máme. Dve prehry za pár dní sú sklamanie. Teraz sa zdá byť nemožné bojovať s Manchestrom City a Liverpoolom. No musíme zostať pokojní," reagoval tréner Mauricio Pochettino.