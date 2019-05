Sarri o účasti Kanteho vo finále v Baku: Je to pol na pol

Dvadsaťosemročný majster sveta si zranil koleno na sobotňajšom tréningu.

Baku 28. mája (TASR) - Šanca, že francúzsky futbalový stredopoliar N'Golo Kante z Chelsea Londýn nastúpi v stredajšom finálovom súboji Európskej ligy UEFA 2018/2019 proti Arsenalu Londýn v Baku, je podľa trénera "The Blues" Maurizia Sarriho päťdesiat na päťdesiat.



Dvadsaťosemročný majster sveta si zranil koleno na sobotňajšom tréningu. "Zranenie nie je vážne, problémom je čas. Fit bude možno až v poslednej chvíli," citovala agentúra AP slová talianskeho kouča.



Bez Kanteho sa Chelsea podľa Sarriho dostane do problémov: "Je naozaj veľmi dôležitý. Je to jediný defenzívny stredopoliar, ktorého máme."