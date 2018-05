Šatan je na MS nespokojný s výkonmi: Sústredíme sa na ďalšie zápasy

Slováci mali v otváracom stretnutí s Českom na dosah tri body, no prišli o dva v záverečných sekundách.

Kodaň 7. mája (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan nie je spokojný s vystúpením mužstva v prvých dvoch dueloch na MS v Dánsku. S realizačným tímom teraz spravia všetko pre to, aby ďalších päť dopadlo podstatne lepšie.



Slováci mali v otváracom stretnutí s Českom na dosah tri body, no prišli o dva v záverečných sekundách. "Tretia tretina nebola z našej strany určite dobrá, veľmi sme bránili ten jednogólový náskok, čo sa nám nakoniec nevyplatilo. Chýbalo len pár sekúnd," zhodnotil Šatan úvodné vystúpenie.



Do druhého odštartovali zverenci trénera Craiga Ramsayho príliš opatrne a z dvojgólového manka sa už nedokázali vyhrabať. "Tam nám nevyšla prvá tretina, v ktorej sme boli veľmi pasívni a zabudli sme nútiť Švajčiarov do chýb, viac ich napádať a vypracovať si šance. Zápas nám nevyšiel, ako sme chceli a po tej chybe na začiatku druhej tretiny sa mužstvo už nevedelo skonsolidovať, aby sme ho vedeli otočiť," uviedol.



Po úvodnom víkende tak majú na konte len jediný bod. "Dva zápasy a dva výsledky, s ktorými určite nie sme spokojní. S nimi však už nič neurobíme a sústredíme sa čo najlepšie na ďalších päť duelov, ktoré nás čakajú," uviedol po pondelňajšom tréningu.



Ten organizátori posunuli o dve hodiny neskôr, pretože pre problémy s ľadom museli zrušiť celý predzápasový program na hlavnej ploche Royal Arena. "Včera sme mali direktoriát, na ktorom sme sa bavili o ľade. Sťažovali sa naň viaceré mužstvá. Dnes to vyriešili organizátori tým, že zrušili všetky tréningy, pozatvárali všetky dvere v hale a celý program presunuli do tréningovej. Oni veria, že týmto sa ľad zlepší a budeme v to dúfať aj my," dodal generálny manažér.





Vyslaní redaktori TASR