Šatan po zápase s Ruskom: Jeden z najlepších výkonov za veľa rokov

Šatan zdôraznil, že rozhodujúca bola v mnohých ohľadoch rýchlosť pri pristupovaní k hráčom, v prechode do útoku i rozohrávke. To je podľa neho to, čo sa tréner Craig Ramsay snaží tímu vštepiť.

Bratislava 10. februára (TASR) - Výkon slovenských hokejistov proti Olympijskému tímu Ruska na Kaufland Cupe bol podľa generálneho manažéra jeden z najlepších, aké za uplynulé roky reprezentácia odohrala. Miroslav Šatan verí, že aj v ďalších dueloch na ňom budú hráči stavať a želá si najmä: "Aby sme také videli aj na domácich majstrovstvách sveta."



Pod vysoký triumf 5:1 sa podpísali rýchle korčuľovanie, forčeking i bekčeking celého mužstva, dôraz v osobných súbojoch, jednoduchý prechod do útoku a presnosť v koncovke. V oboch zápasoch stála na pevných nohách defenzíva a už tradične potešili výkony oboch brankárov: "Pokojne by som povedal, že proti Rusku to bol jeden z najlepších výkonov za veľa rokov. Bol naozaj veľmi dobrý a je to veľmi sľubné a pozitívne. No netreba sa s tým uspokojiť a verím, že takých výkonov uvidíme viac. Hlavne si želáme, aby sme ich videli v máji na MS."



Šatan zdôraznil, že rozhodujúca bola v mnohých ohľadoch rýchlosť pri pristupovaní k hráčom, v prechode do útoku i rozohrávke. To je podľa neho to, čo sa tréner Craig Ramsay už dva roky snaží tímu vštepiť: "Do bodky sme splnili to, čo sa snaží chlapcov naučiť. Našou iniciatívou a rýchlym prístupom sme nedovolili Rusom, aby rozvinuli svoje typické kombinácie a kolotoče. Myslím si, že z toho boli aj trochu frustrovaní. Hráči plnili veci, ktoré od nich chceme. Sami videli, že to funguje, keď sa to dodržiava do bodky, potom je pre súpera veľmi ťažké proti takému systému hrať."



Aj keď je do domáceho šampionátu v Košiciach a v Bratislave ešte ďaleko, generálny manažér naznačil, že viacero hráčov zo súčasného kádra výrazne prehovorilo do tvorby nominácie na MS: "No ešte bude play off, aprílová príprava a tam to bude najdôležitejšie. Ale veľa hráčov ukázalo potenciál aj to, že sme verili správnym typom. Uvidíme, ako sa popasujú o tie miesta. Veľa z nich má šancu na MS."



Na Kaufland Cupe zaujala najmä útočná formácia Samuel Buček (2+0), Libor Hudáček (0+2) a Radovan Puliš (2+0), ktorá sa postarala o štyri góly a dokopy šesť bodov: "Darilo sa im veľmi aj v zápase proti Bielorusom, v ktorom súper dobre bránil a práve oni traja boli tí, čo na konci dokázali zdvihnúť zástavu. V sobotu sa im tiež darilo, Craig si to určite všimol a je možné, že sa ten útok ešte objaví spolu."