Saudská Arábia postúpila do osemfinále Ázijského pohára

D-skupina:



Vietnam - Irán 0:2 (0:1)



Góly: 38. a 69. Azmoun





Jemen - Irak 0:3 (0:2)



Góly: 11. Ali, 19. Rasan, 90.+2 Abbas

tabuľka



1. Irán 2 2 0 0 7:0 6



2. Irak 2 2 0 0 6:2 6



3. Vietnam 2 0 0 2 2:5 0



4. Jemen 2 0 0 2 0:8 0

E-skupina:



Libanon - Saudská Arábia 0:2 (0:1)



Góly: 12. Al Muwallad, 67. Al Moghawi

tabuľka:



1. Saudská Arábia 2 2 0 0 6:0 6



2. Katar 1 1 0 0 2:0 3



3. Libanon 2 0 0 2 0:4 0



4. KĽDR 1 0 0 1 0:4 0



Abú Zabí 12. januára (TASR) - Iránski futbaloví reprezentanti zdolali vo svojom druhom zápase v D-skupine Ázijského pohára Vietnam 2:0 a definitívne si zabezpečili účasť v osemfinále. O oba góly favorita sa v Abú Zabí postaral útočník Rubinu Kazaň Sardar Azmoun. Trojnásobný ázijský šampión Irán vedie skupinu so šiestimi bodmi, aj keby vypadol z prvých dvoch miest, stále by postúpil ako jeden zo štyroch tímov na tretích priečkach.V druhom sobotňajšom súboji skupiny vyhral Irak nad Jemenom 3:0 a postúpil do osemfinále. Jemen, ktorý vedie slovenský tréner Ján Kocian, má na konte dve prehry rovnako ako Vietnam.Saudská Arábia zvíťazila v E-skupine nad Libanonom 2:0 a po výhre 4:0 v prvom súboji nad KĽDR má postup medzi elitnú 16-ku tiež vo vrecku.