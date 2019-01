Savičevič prestúpil zo Slovana Bratislava do Wisly Kakov

V pondelok prišla nová ponuka od Wisly, pričom Vukan sám prejavil vôľu prestúpiť, keďže aj po konzultácii s trénerom usúdil, že tam dostane na ihrisku viac priestoru, povedal viceprezident Kmotrík ml.

Bratislava 31. januára (TASR) - Čiernohorský futbalista Vukan Savičevič prestúpil zo Slovana Bratislava do poľskej Wisly Krakov. Vo štvrtok to oficiálne potvrdili "belasí" na svojom webe. V Slovane pôsobil od roku 2015, odohral 82 ligových zápasov.



"Vukanovi sa v lete 2019 končila zmluva a aj preto mu rôzne kluby adresovali svoje ponuky. Pred odchodom tímu do Turecka sme sa s ním predbežne dohodli na predĺžení spolupráce a odmietli sme ponuku Wisly. V pondelok však prišla nová ponuka od Wisly, pričom Vukan sám prejavil vôľu prestúpiť, keďže aj po konzultácii s trénerom usúdil, že tam dostane na ihrisku viac priestoru. Nechcel som ho u nás držať nasilu. Rokovania o prestupe prebiehali počas celého týždňa a dnes sme spečatili jeho transfer. Vukanovi ďakujem za všetko, čo pre Slovan odviedol, a prajem veľa úspechov v ďalšej kariére," povedal viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml.