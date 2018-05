SBL: Levice zvíťazili vo štvrtom finále v Košiciach

4. finále mužskej extraligy:



KB Košice – BK Levickí Patrioti 77:81 (16:20, 20:18, 10:23, 31:20)



Košice: Sedmák a P. Stamenkovič po 15, Djordjevič 12, Marič 5, S. Stamenkovič 4 (Körner 13, Fletcher 10, Baldovský 3, Židzik 0)



Levice: Vašl 26, Kurbas a Mijovič po 16, Bojanovský 9, Diabate 2 (Žiak 6, Sims 4, Djurič 3, Krajčovič 0)



TH: 20/16 – 7/7, Fauly: 15 – 23, Trojky: 7 - 14, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Karniš, 1700 divákov. /stav série – 1:3/

hlasy:



Miljan Čurovič, tréner KB Košice: "Beriem plnú zodpovednosť za výkon mužstva, zvolil som zlú taktiku. Síce sme sa postupne zlepšili, zvýšili sme agresivitu, ale nestačilo to. Verím však, že máme charakter na to, aby sme sa v Leviciach pokúsili o zázrak."



Richard Körner, krídelník KB Košice: "Opäť sme to nezvládli najmä v ofenzíve. Ani dnes sme to neprelomili. Ukazovať charakter v poslednej štvrtine a v posledných minútach je už neskoro. Vyhoreli sme v útoku."



Teo Hojč, tréner Levíc: "Opäť to bol napínavý zápas s dramatickým záverom. Treba uznať kvalitu Košíc, ktorých hráči sa nevzdali ani keď prehrávali o 21 bodov. Bojovali, donútili nás k chybám. Sme veľmi radi, že sme to napokon zvládli."



Milan Žiak, rozohrávač Levíc: "Už dvakrát sme vyhrali v Košiciach, preto verím, že sme lepší. Nič to však nezaručuje. Ešte nám ostáva vyhrať jeden zápas a na ten sa musíme sústrediť."

Košice 9. mája (TASR) - Basketbalisti Levíc zvíťazili vo štvrtom finálovom stretnutí extraligy v Košiciach 81:77 a v sérii sa ujali už vedenia 3:1 na zápasy. O držiteľovi majstrovského titulu za sezónu 2017/2018 sa tak môže rozhodnúť v nedeľu 13. mája v Leviciach.Levičania mali výborný vstup aj do štvrtého finálového zápasu, hlavne Vašl bol bodovo takmer na nezastavenie. Košice sa snažili doťahovať, ale v prvej štvrtine doplácali na slabú úspešnosť streľby za tri body a horšie bránenie v priestore pod košom. To sa zlepšilo až v koncovke, no na kolektívnejších a produktívnejších Patriotov to zatiaľ nestačilo. Aj preto bolo skóre po prvej štvrtine 20:16 pre hostí. V druhej 10-minútovke zaznamenalina úvod sedem bodov za sebou, vďaka čomu dokázali takmer okamžite zmazať manko. Lenže potom urobili niekoľko chýb, ktoré potrestal nesmierne efektívny Vašl. Posledné slovo v prvom polčase mal ale Fletcher, úspešnou trojkou s klaksónom upravoval na 36:38 z pohľadu domácich.Košice vykročili do tretej štvrtiny správnou nohou, dokázali totiž vyrovnať na 40:40. To boli však takmer na sedem minút posledné body domáceho tímu. Patrioti odpovedali 21-bodovou šnúrou, ktorou získali kontrolu nad stretnutím.sa síce otriasli pred koncom, ale pred záverečnou periódou prehrávali o 15 bodov – 46:61. Domáci basketbalisti sa ešte nadýchli k tlaku, ale hostia sa dlho držali streľbou za tri body. Nervy pracovali, Levice urobili niekoľko chýb a razom ožila šanca na výhru Košíc. Tá však mala len krátke trvanie, hostia opäť zabrali v defenzíve, výsledkom bola zvládnutá koncovka a zisk tretieho bodu vo finálovej sérii.