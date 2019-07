Schalke odštartuje sezónu bez nového obrancu Kabaka

Devätnásťročný Kabak prišiel do tímu na konci júna za 15 miliónov eur zo zostupujúceho Stuttgartu, no už po pár dňoch si poranil chodidlo.

Gelsenkirchen 22. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Schalke 04 nemôže počítať s tureckým stopérom Ozanom Kabakom dlhšie, ako pôvodne čakal.



Devätnásťročný Kabak prišiel do tímu na konci júna za 15 miliónov eur zo zostupujúceho Stuttgartu, no už po pár dňoch si poranil chodidlo. Pôvodne mal pauzovať len dva týždne, no zdá sa, že na zotavenie potrebuje ešte ďalšie štyri. Pravdepodobne tak nestihne začiatok novej sezóny. Schalke ju otvorí 10. augusta, keď sa stretne v pohári DFB s tímom Drochtersen/Assel. Bundesligové účinkovanie odštartuje o sedem dní neskôr s Borussiou Mönchengladbach. Informovala agentúra dpa.