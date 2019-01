Schmiedlová podľahla Keninovej vo finále turnaja WTA v Hobarte

dvojhra - finále:



Sofia Keninová (USA) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:3, 6:0

Hobart 12. januára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová prehrala vo finále dvojhry na turnaji WTA v tasmánskom Hobarte s Američankou Sofiou Keninovou 3:6, 0:6. Zverenka trénera Milana Martinca podľahla svojej súperke za 1:13 h a nepridala tak svoj štvrtý titul na okruhu WTA Tour.Finálové stretnutie bolo vyrovnané iba do stavu 3:3 v prvom sete. Následne začala Schmiedlová robiť viac chýb ako jej súperka, ktorá predvádzala presnejšie údery a pôsobila na kurte sviežejším dojmom. Dvadsaťročná Keninová nedovolila Slovenke v ďalšom priebehu duelu získať už ani jednu hru a vo svojom prvom finálovom vystúpení na WTA Tour jednoznačne zvíťazila.povedala počas pozápasového ceremoniálu 24-ročná slovenská tenistka.Schmiedlovej kouč bol s jej celkovým vystúpením na podujatí spokojný.uviedol pre TASR Martinec.Pre Slovenku to bolo piate finále na WTA Tour, získala tri tituly. V roku 2015 vyhrala turnaje v Katoviciach a v Bukurešti, vlani v Bogote. V Hobarte získala prémiu 21.400 dolárov pred zdanením a 180 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho pondelňajšom vydaní bude figurovať na 59. mieste.citovala Keninovú oficiálna webstránka WTA.