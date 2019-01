Schmiedlová postúpila už do semifinále turnaja WTA v Hobarte

Dvojhra - štvrťfinále:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 7:5, 7:5

Hobart 10. januára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji WTA v tasmánskom Hobarte. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Irinu-Cameliu Beguovú 7:5, 7:5 a upravila vzájomnú bilanciu s touto súperkou na 4:2. V oboch setoch otočila z 3:5. V dueli o postup do piateho finále na WTA Tour nastúpi v piatok proti Švajčiarke so slovenskými koreňmi Belinde Bencicovej.Schmiedlová má v Hobarte už istú prémiu 11.500 dolárov pred zdanením a 110 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 67. mieste. Medzi elitným kvartetom bola naposledy vlani v apríli na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote, na ktorom napokon triumfovala. Turnaj v Tasmánii je pre zverenku trénera Milana Martinca generálkou na úvodný grandslam roka Australian Open. V úvodnom kole v Melbourne čaká Schmiedlovú nasadená dvanástka Belgičanka Elise Mertensová.