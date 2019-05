Schmiedlová potrápila svetovú jednotku, no do 2. kola nepostúpila

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Naomi Osaková (1-Jap.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 0:6, 7:6 (4), 6:1

Paríž 28. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa neprebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom zápase na parížskej antuke poriadne potrápila svetovú i nasadenú jednotku Naomi Osakovú z Japonska, no nakoniec jej za necelé dve hodiny podľahla v troch setoch 6:0, 6:7 (4) a 1:6.Schmiedlová mala na centrálnom kurte Philippa Chatriera vynikajúci štart do zápasu a už po 14 minútach viedla 4:0. Jej súperke sa vôbec nedarilo, nevychádzali jej údery, robila príliš veľa nevynútených chýb a po dvojchybe v piatom geme stratila aj svoj tretí servis. Dvadsaťštyriročná Slovenka sa veľkej šance nezľakla a svojej súperke uštedrila v prvom sete za 21 minút kanára.Začiatok druhej časti mal už opačný priebeh. Svetová jednotka sa dokázala otriasť z nečakaného vývoja duelu, nabrala istotu pri úderoch a v úvodných troch gemoch dominovala. Potom ale prišiel dážď a rozhodca za stavu 3:0 a 0:15 z pohľadu Osakovej duel prerušil. Pauza však trvala len pár minút a viac prospela Slovenke. Tá súperku trikrát brejkla, dostala sa do vedenia 5:4 i 6:5, no nedokázala dopodávať zápas do víťazného konca. Osaková vyhrala v tajbrejku 7:4 a dostala sa na koňa.V treťom dejstve už mala svetová jednotka potrebnú istotu i sebavedomie, trikrát zobrala súperke podanie, set vyhrala jasne 6:1 a tešila sa z postupu do 2. kola. V ňom sa stretne s Bieloruskou Viktoriou Azarenkovou. Anna Karolína Schmiedlová rovnako ako vlani neprešla v Paríži cez úvodnú prekážku.