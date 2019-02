Schnur postúpil do semifinále turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - štvrťfinále:



Brayden Schnur (Kan.) - Paolo Lorenzi (Tal.) 6:7 (7), 7:6 (5), 7:5

New York 15. februára (TASR) - Kanaďan Brayden Schnur sa prebojoval do semifinále tenisového turnaja ATP v New Yorku po výhre 6:7 (7), 7:6 (5), 7:5 nad rovnako nenasadeným Talianom Paolom Lorenzim.