Schürrle mieri z Dortmundu na hosťovanie do Spartaka Moskva

Dortmund 28. júla (TASR) - Nemecký futbalista André Schürrle má podľa Sky Sports News namierené z Borussie Dortmund do Spartaka Moskva. Majster sveta z roku 2014 by mal v historicky najúspešnejšom ruskom klube hosťovať do konca sezóny. Zástupcovia oboch tímov dolaďujú posledné detaily zmluvy, rieši sa ešte opcia na hráča po skončení hosťovania.



Podľa agentúry DPA 28-ročný krídelník už požiadal o udelenie víz do Ruska a v najbližších dňoch by sa mal hlásiť v Moskve. V Dortmunde už Schürrle nemá budúcnosť, tréner Lucien Favre vo svojich plánoch s 57-násobným nemeckým reprezentantom nepočíta. Schürrle bol v minulej sezóne na hosťovaní vo Fulhame, predtým okrem Borussie obliekal aj dresy Mainzu, Bayeru Leverkusen, Chelsea či Wolfsburgu.