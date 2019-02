Schürrle sa v prípade zostupu Fulhamu vráti do Dortmundu

Schürrle je vo Fulhame na hosťovaní do júna 2020.

Berlín 4. februára (TASR) - Nemecký futbalista André Schürrle sa v lete vráti do Borussie Dortmund v prípade, že FC Fulham zostúpi z Premier League. Dvadsaťosemročný útočník londýnskeho tímu to uviedol v rozhovore pre pondelkové vydanie športového magazínu Kicker.



Schürrle je vo Fulhame na hosťovaní do júna 2020. Môže sa však skončiť skôr a jedným z dôvodov by bolo vypadnutie "chalupárov" do druhej najvyššej súťaže. Momentálne im patrí predposledná 19. priečka v tabuľke so sedembodovou stratou na záchranu.



Schürrle odohral za Borussiu pred príchodom do Fulhamu 33 zápasov, v ktorých však strelil len tri góly. Viac sa jeho ofenzívne schopnosti prejavili predtým v Mainzi, Leverkusene, FC Chelsea, vo Wolfsburgu či v nemeckom národnom tíme, kde si v 57 medzištátnych stretnutiach pripísal 22 presných zásahov.