Vettel vyhral VC Kanady: Veľká radosť z 50. víťazstva

Výsledky VC Kanady (70 kôl, 1 kolo - 4,361 km, spolu 305,3 km):

1. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari),

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +7,376 s.,

3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +8,360,

4. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) +20,892,

5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +21,559,

6. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +27,184,

7. Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport),

8. Carlos Sainz (Šp./Renault)

9. Esteban Ocon (Fr./Force India),

10. Charles Leclerc (Mon./Sauber),

11. Paul Gasly (Fr./Toro Rosso),

12. Romain Grosjean (Fr./Haas),

13. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

14. Sergio Perez (Mex./Force India) všetci + 1 kolo,

15. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber),

16. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren),

17. Sergej Sirotkin (Rus./Williams) všetci +2 kolá.



nedokončili: Lance Stroll (Kan./Williams), Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso), Fernando Alonso (Šp./McLaren)



hlasy (Sport 2):



Sebastian Vettel, víťaz: "Je to perfektný pocit. Od prvého momentu sme vedeli, že musíme zabojovať. Z 50. víťazstva mám veľkú radosť, zvlášť po tom, čo Ferrari na tomto okruhu dlhšie nevyhralo. Veľmi som si to užil, ďakujem celému tímu. Stále je pred nami dlhá cesta, takže to nepreceňujeme."



Valtteri Bottas, 2. miesto: "Od prvého kola to vyzeralo, že Vettel je rýchlejší, kontroloval preteky. V závere sme mali problém s palivom, takže sme celkom radi, že sme to ustrážili. Dnes sme dosiahli asi maximum. Viac sa dnes dosiahnuť asi nedalo."



Max Verstappen, 3. miesto: "Boli to dobré preteky. Do boxov sme išli skôr, mali sme dobrú rýchlosť. Najmä v posledných troch kolách sme na tom boli dobre, v závere sme mali aj trochu smoly, keď sme na 2. miesto stratili iba minimum."

Montreal 10. júna (TASR) - Nemecký pretekár Sebastian Vettel na Ferrari triumfoval na Veľkej cene Kanady, siedmom podujatí seriálu F1. Víťaz kvalifikácie vyhral spôsobom štart-cieľ a pozície z kvalifikácie obhájili aj druhý Valtteri Bottas na Mercedese a Max Verstappen na Red Bulle. Pre Vettela je triumf v Kanade tretím v sezóne a jubilejným 50-tym v kariére. Zároveň sa po ňom dostal na čelo priebežného poradia. Seriál F1 pokračuje v nedeľu 24. júna pretekmi vo Francúzsku.Vettel si po štarte udržal prvú priečku a svoju pozíciu nepustil ani druhý Bottas, ktorý v dramatickom súboji odolal Verstappenovi. Šiesty Ricciardo sa dostal pred Räikkönena, no v prvom kole najviac zaujala kolízia, keď Kanaďan Stroll stratil kontrolu nad monopostom a po zrážke s Hartleym obaja skončili.Z elitnej šestky zamierili do boxov ako prví súčasne Hamilton a Verstappen, ale po prvom prezúvaní sa napokon poradie v prvej šestke vrátilo do pôvodnej podoby. Vettel si postrážil vedúce postavenie a po prezutí sa vrátil na trať s pohodlným náskokom pred druhým Bottasom. Ako posledný prezúval Grosjean až v 50. kole a do boxov hoOcon vytlačením do boxovej uličky. Siedme podujatie sezóny prinieslo minimum predbiehacích manévrov a elitní jazdci si postrážili svoje pozície. V záverečných kolách sa tretí Verstappen doťahoval na Bottasa, ale predbehnúť ho už nedokázal. K zaujímavému momentu prišlo v 69. kole, keď bolo chybne odmávané záverečné kolo, no na poradí to už nič nezmenilo.