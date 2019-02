Šéf FIFA Infantino chce 48 tímov už na MS 2022

Organizátori v Katare, ktorí pripravujú šampionát pre 32 tímov, sa domnievajú, že prípadné rozšírenie by mohlo viesť k logistickým komplikáciám.

Istanbul 15. februára (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa domnieva, že počet účastníkov svetových šampionátov sa podarí rozšíriť z 32 na 48 už na MS 2022 v Katare.



"Som optimista, ale bude to ľahké? Musím priznať, že nie," cituje slová funkcionára internetový portál iol.co.za. FIFA počíta s vyšším počtom účastníkov od MS 2026, no Infantino sa pokúša realizovať túto reformu už o štyri roky skôr. Federácia by mala o navýšení rozhodnúť v marci.



Organizátori v Katare, ktorí pripravujú šampionát pre 32 tímov, sa domnievajú, že prípadné rozšírenie by mohlo viesť k logistickým komplikáciám.