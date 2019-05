Šéf RUSADA Ganus žiada odstúpenie celého vedenia ruskej atletiky

Ganus žiada, aby sa vymenila celá hierarchia na riadiacich pozíciách, vrátane prezidenta ruskej atletiky Dmitrija Šljachtina.

Moskva 14. mája (TASR) - Šéf Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Jurij Ganus v otvorenom liste tamojšiemu olympijskému výboru žiada, aby odstúpilo celé vedenie aj reprezentační tréneri ruskej atletiky. Týmto krokom by sa zaistil štart celej atletickej reprezentácie na budúcoročných OH v Tokiu.



Ganus žiada, aby sa vymenila celá hierarchia na riadiacich pozíciách, vrátane prezidenta ruskej atletiky Dmitrija Šljachtina. "Federácia potrebuje reálne zmeny a už dávno bolo treba opustiť svet ilúzií. Potrebujeme si prestať robiť bláznov nielen z celého sveta, ale v prvom rade z nás," citovala z listu agentúra AP. Podľa Ganusa by mal riadenie federácie prevziať "externý administrátor, teda nezávislá komisia zložená v viacerých odborníkov".



Ruský minister športu Pavel Kolobkov sa postavil k návrhu odmietavo a označil ho za neaktuálny. "Práce na zmenách sú už v plnom prúde," citovala ho agentúra TASS. Aj Ruský olympijský výbor sa k listu postavil vlažne.



Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) je momentálne jedinou veľkou svetovou riadiacou organizáciou, ktorá neuvoľnila trest ruským športovcom. Ruskú federáciu suspendovala už v roku 2015, umožňuje však čistým ruským atlétom štartovať na podujatiach ako "neutrálnym" športovcom.