Šéf RUSADA sa obáva, že Rusko nestihne dohodu s WADA

Moskva 9. novembra (TASR) - Podľa šéfa Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Juriho Ganusa riskuje tamojšia vláda, že minie termín na sprístupnenie laboratória v Moskve. Svetová antidopingová agentúra (WADA) obnovila činnosť RUSADA v septembri pod podmienkou, že do konca roka budú dostupné údaje z laboratória.



"Som znepokojený, ako sa vyvíja situácia ohľadom prístupu do moskovského laboratória. Keď Rusko nesplní svoj sľub, stratíme dôveru na veľa rokov, možno navždy," citovala agentúra AP Ganusa, ktorý podľa vlastných slov ponúkol pomoc ruským vyšetrovateľom, no tí ho doteraz nekontaktovali. Zariadenie uzavreli v roku 2016.



Pokiaľ Rusko neposkytne záznamy včas, hrozí RUSADA ďalšia suspendácia. Na základe nových pravidiel WADA by mala krajina omnoho ťažšiu cestu k organizovaniu významných medzinárodných podujatí. Prístup do laboratória je kľúčová podmienka, aby mohli ruskí atléti znovu reprezentovať pod štátnou vlajkou. Od roku 2015 môžu súťažiť iba ako neutrálni športovci.