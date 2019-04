Sekera je po Veľkej noci pripravený šibať na ľade: Česi sú dobrý test

Piešťany 23. apríla (TASR) - Mal by byť jeden z lídrov slovenského tímu na domácich MS. V utorok sa v Piešťanoch pripojil k reprezentačnému mužstvu aj obranca Edmontonu Andrej Sekera, ktorý pri posledných dvoch štartoch na svetových šampionátoch nosil kapitánske céčko. Skúsený hokejista sa teší, že je po dlhej rekonvalescencii zdravotne už plne v poriadku, a že môže pomôcť národnému tímu k dosiahnutiu jeho cieľov.Neúspech z klubovej sezóny, keď sa Oilers nepodarilo prebojovať do play off NHL, už prebolel a Sekera sa po krátkej dovolenke a veľkonočných sviatkoch opäť preladil na hokejovú strunu.uviedol Sekera na utorkovom reprezentačnom zraze.Necelé tri týždne pred štartom MS to vyzerá, že defenzíva by mohla byť najsilnejšia stránka slovenského tímu. Okrem Sekeru ju z NHL posilnia aj Christián Jaroš (Ottawa), Erik Černák (Tampa Bay), v hre je ešte príchod jedného z dvojice Zdeno Chára (Boston) - Martin Marinčin (Toronto).Sekeru čaká už v poradí ôsmy štart na MS. Vlani v Dánsku a v Petrohrade 2016 si plnil funkciu kapitána.zdôraznil 32-ročný zadák, ktorý má za sebou už druhú, výrazne skrátenú sezónu v NHL. Prvú polovicu ročníka vynechal, keďže sa zotavoval po letnej operácii Achillovej šľachy.Slovákov najbližšie v príprave preveria Česi.Celé snaženie Ramsayho zverencov smeruje k šampionátu, na ktorom odohrajú duely v základnej skupine v Košiciach. Majstrovstvá sveta v domácom prostredí je extra motivácia aj pre Sekeru.reagoval.dodal.