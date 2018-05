Sekera si reprezentáciu vždy vážil: Dala mi veľmi veľa

Tridsaťjedenročný hráč Edmontonu Oilers absolvuje už svoj siedmy šampionát, po druhý raz v úlohe kapitána.

Bratislava 1. mája (TASR) - Obranca Andrej Sekera je najjagavejšou hviezdou vo výbere slovenskej hokejovej reprezentácie na MS v Dánsku. Tridsaťjedenročný hráč Edmontonu Oilers absolvuje už svoj siedmy šampionát, po druhý raz v úlohe kapitána. V rozhovore pre TASR pred odchodom do Kodane prezradil, čo ho vždy ťahalo do národného tímu, ale aj to, komu dáva v kabíne cenné rady.



- Andrej, vy ste vždy s radosťou prijímali ponuku reprezentovať, mali ste to v sebe odjakživa?



"Samozrejme. Reprezentácia mi dala veľa aj po ľudskej, aj po hokejovej stránke. Hral som v nej s viacerými hráčmi, ktorí ma niečo naučili. Pre každého športovca je česť reprezentovať. Je to najväčšie zadosťučinenie a najvyššia méta. Preto som to vždy tak bral, že ak sa dá a zdravie dovolí, nemám problém."



- Bolo to vo vás už odmalička?



"Vždy keď som bol malý. sledoval som MS a vždy som túžil po tom, že jedného dňa by som tam chcel byť. Myslím, že to je v nás Slovákoch, že sme takí národne hrdí."



- Ktorých hráčov si pamätáte z čias, keď ste MS sledovali v televízii?



"Ako prvých si pamätám Ľubomíra Sekeráša, Jozefa Daňa, Branislava Jánoša, ďalej Jerguša Baču, Zdena Cígera, Ota Haščáka, Miroslava Šatana. Bolo ich veľa, neskôr to boli chalani, ktorí hrali v NHL, kde sme mali voľakedy 30-40 hráčov. Bolo to pre mňa motivačné."





- Vždy si spievate aj hymnu?



"Chuť spievať mám vždy (úsmev), hlavne po vyhratom zápase. Je to veľmi príjemný pocit."



- Cestujete na siedmy šampionát, čo vás napadne ako prvé, keď sa povie majstrovstvá sveta? Je to úspech z roku 2012?



"Áno, tam som získal striebornú medailu, ale MS pre mňa znamenajú spomienky aj na prvý štart. Tých spomienok je veľa, vždy sa zišla dobrá partia."



- Mali ste chuť reprezentovať aj po neúspechoch v ďalších rokoch?



"Chuť reprezentovať je vždy, ale musíme si uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame. A myslím všeobecne šport v tejto krajine. Ľudia by vždy chceli, aby Slováci vyhrávali čo najviac, ale niekedy sme limitovaní určitými vecami. Niektoré krajiny nás potom preskakujú a to sa potom odzrkadľuje aj na úrovni od mladších žiakov až po mužov. Je to obraz toho ako sa štát stará o šport, nielen o hokej."



- Slovensko od roku 2013 nepostúpilo do štvrťfinále, ako to vnímate?



"Ja som nebol nikdy taký, že sa pozerám dozadu. Ale buďme realisti. Každý by chcel hrať o medailu, ale bude ťažké sa dostať do štvrťfinále. Ak sa to podarí, bude to o jednom zápase."





- Ako sa vám páči systém Craiga Ramsayho?



"Je to jednoduchý zámorský štýl. Menej križovania, viac priamočiarosti a zjednodušený systém. Myslím si, že je dobrý, ale vždy to je len o hráčoch."





- Na MS bude Slovensko reprezentovať aj jeden z hokejistov mladšej generácie Martin Féherváry, ako sa vám páči jeho hra?



"Martin dobre korčuľuje, je šikovný a najmä má dobrú hlavu pre hokej. Myslím si, že preto je tam kde je, lebo na sebe tvrdo pracuje a najmä výborne číta hru. Hrá podľa seba a je veľmi talentovaný. Vo Švédskej lige to potvrdil."



- Viete o tom, že ste pre neho jeden zo vzorov?



"Ja som rád, keď sa niekto na mňa tak pozerá, že som jeho vzor, je to potom aj pre mňa zadosťučinenie. Je príjemné vedieť, že práca, ktorú robíte, sa prenáša aj na druhých a chcú sa podľa toho učiť. Lebo nie všetko sa naučíte tréningom. Takže ma to teší."



- Takže ako sa v kabíne rozprávate?



"Rozprávame sa normálne. Povedal som mu, že nemusí mať žiadny rešpekt, odpoviem mu na všetko, čo sa pýta, sme predsa spoluhráči."



- Hovorili ste spolu aj o nadchádzajúcom drafte do NHL?



"Ešte nie. Ale ja som sa pýtal jeho, ako sa mu páči vo Švédsku, čo si myslí a podobne. Hovorili sme všeobecne o hokeji a potom aj o živote."



- Kanadu bude na MS reprezentovať váš spoluhráč z Edmontonu Connor McDavid. Odporučili by sme fanúšikom Slovenska, ktorí sa chystajú do Dánska, aby sa na neho išli pozrieť do Herningu, kde bude Kanada hrať v A-skupine?



"Určite im to odporúčam. Podľa mňa je to momentálne najlepší hráč na svete a asi nebude dlho niekto podobný. Je to zážitok vidieť ho."



- Na MS povediete mužstvo ako kapitán, na líderské povinnosti ste pripravení?



"Sú tu chalani od začiatku prípravy, ktorí by si 'céčko' zaslúžili tiež. To že som ho dostal ja je pre mňa veľká česť. Ja však budem vždy podporovať tím a kabínu a ak niečo poviem, tak nezáleží na tom, či budem kapitán tímu, alebo nie."