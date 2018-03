Sekulič prvýkrát v reprezentácii Slovenska: Som vďačný za túto šancu

Podľa Kozáka sa dostal 26-ročný stopér do nominácie na základe svojich stabilných výkonov počas posledných dvoch rokov.

Bratislava 13. marca (TASR) - Obranca fortunaligového klubu ŠK Slovan Bratislava Boris Sekulič dostal prvýkrát pozvánku do slovenskej futbalovej reprezentácie. Rodák zo srbského Belehradu sa objaví pod vedením trénera Jána Kozáka na marcovom turnaji v Thajsku.



"Som vďačný za túto veľkú šancu. Možnosť reprezentovať krajinu, kde sa cítim ako doma, je pre mňa veľká česť. Len minulé leto som získal občianstvo a zaregistroval som nejaké šumy o reprezentácii, no veľmi som sa na to nesústreďoval. Iba som chcel hrať čo najlepšie za Slovan. Teším sa, že mi prišla pozvánka do slovenskej reprezentácie," povedal podľa portálu skslovan.com kapitán "belasých".



Podľa Kozáka sa dostal 26-ročný stopér do nominácie na základe svojich stabilných výkonov počas posledných dvoch rokov. "S trénerom sme sa stretli aj na zimnom sústredení v Turecku, pozrel si dva naše zápasy a po jednom z nich sme sa rozprávali. O tomto však reč vôbec nebola. Chcem splniť očakávania a presvedčiť ho o správnosti svojej nominácie. To, že som v reprezentácii, som zistil ešte v stredu pred dopoludňajším tréningom. Chalani, ktorí boli okolo mňa, mi samozrejme gratulovali. Po tréningu, keď už bola nominácia oficiálna, som si užil gratulácie i 'podpichovačky', to je však taká klasika," uzavrel Sekulič.