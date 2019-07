Semenyaová nebude obhajovať zlato na MS, súd obnovil pravidlo IAAF

Dvojnásobná olympijská šampiónka a najznámejšia žena, ktorej sa pravidlo týka, odmieta liečbu podstúpiť. Na MS tak nebude môcť obhajovať zlato v behu na 800 metrov.

Lausanne 31. júla (TASR) - Juhoafrická bežkyňa Caster Semenyaová príde o štart na majstrovstvách sveta, ktoré sa začínajú na konci septembra v katarskej Dauhe. Švajčiarsky súd totiž obnovil platnosť pravidla Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), podľa ktorého nemôžu atlétky s prirodzene vyššou hladinou testosterónu súťažiť na stredných tratiach bez hormonálnej liečby.



Dvojnásobná olympijská šampiónka a najznámejšia žena, ktorej sa pravidlo týka, odmieta liečbu podstúpiť. Na MS tak nebude môcť obhajovať zlato v behu na 800 metrov. "Som veľmi sklamaná, že nebudem môcť obhajovať svoj tvrdo vybojovaný titul. Neodradí ma to ale od toho, aby som pokračovala v boji za ľudské práva všetkých atlétok, ktorých sa to týka," uviedla Semenyaová vo vyhlásení.



Pravidlo IAAF vstúpilo do platnosti 8. mája, týždeň po tom, čo Športový arbitrážny súd (CAS) zamietol odvolanie Semenyaovej. Elitná juhoafrická strednotratiarka sa následne obrátila na švajčiarsky súd, ktorý 3. júna platnosť pravidla pozastavil. Proti tomu sa ale v závere júna odvolala IAAF. Súd v utorok oznámil, že po vypočutí protistrany, teda IAAF, ruší svoje pôvodné provizórne rozhodnutie o odložení platnosti pravidla. O samotnej sťažnosti súd ešte nerokoval. "Toto procedurálne rozhodnutie nemá žiadny vplyv na odvolanie samotné. Budeme pokračovať a bojovať za Casterine základné ľudské práva. Preteky sa vždy rozhodujú až v cieli," citovala agentúra AP právničku Dorothee Schrammovú, ktorá viedla odvolací proces Semenyaovej.



Predstavitelia IAAF vyjadrili spokojnosť s rozhodnutím súdu. "IAAF uvítala verdikt súdu. Umožní vytvoriť potrebnú paritu a prehľadnosť pre všetkých atlétov pripravujúcich sa na svetový šampionát v Dauhe," uviedla IAAF vo svojom vyhlásení. Asociácia očakáva, že aj samotný odvolací proces sa skončí v jej prospech: "IAAF si naďalej zachováva svoj postoj, že v niektorých sférach vrátane športu musí mať biológia prednosť pred rodovou identitou. Preto IAAF verí - a CAS s tým súhlasil - že sú nutné určité pravidlá, aby bola v elitnej ženskej atletike zachovaná férová súťaž."



Trojnásobná majsterka sveta v čase, keď mohla štartovať, vyhrala suverénne v čase 1:55,70 min. osemstovku na mítingu Diamantovej ligy v Stanforde. Už dávnejšie uviedla, že sa na MS predstaví iba vo svojej parádnej disciplíne na 800 m. Pravidlo IAAF platí na tratiach od 400 m po míľu.