Semenyová zvíťazila na 2000 m v Montreuil, boj proti IAAF nevzdá

Podľa smernice by Semenyová, ktorá trpí poruchou pohlavného vývoja, musela brať lieky na zníženie testosterónu, aby smela súťažiť vo svojej najúspešnejšej disciplíne.

Montreuil 12. júna (TASR) - Juhoafrická strednotratiarka Caster Semenyová zvíťazila v utorkových pretekoch na 2000 m na atletickom mítingu v Montreuil. Dvojnásobná olympijská víťazka na 800 m, sa špecializuje na kratšie trate, jej triumf prišiel iba pár dní po opatrení Švajčiarskeho najvyššieho súdu, ktoré zmrazilo platnosť pravidla o hladine testosterónu v ženských disciplínach od 400 m do jednej míle.



Podľa smernice by Semenyová, ktorá trpí poruchou pohlavného vývoja, musela brať lieky na zníženie testosterónu, aby smela súťažiť vo svojej najúspešnejšej disciplíne. Proti tomu bojovala na Športovom arbitrážnom súde (CAS) a po neúspechu sa obrátila na švajčiarsku civilnú justíciu. Predstaviteľom Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) v utorok po triumfe odkázala, že svoj boj nehodlá vzdať. "Nie som idiot. Prečo by som mala brať lieky? Som čistá, nikdy som nepodvádzala. Určite sa meniť pre nejaké pravidlo," citovala Semenyovú agentúra AP.