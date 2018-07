Senica si udržala sponzorov, prišiel útočník Azankpo, Mentel skončil

Novou posilou FK Senica sa začiatkom týždňa stal Desire Segbe Azankpo z Beninu. Dvojnásobný reprezentant africkej krajiny naposledy pôsobil vo štvrtej francúzskej lige v klube SAS Epinal.

Senica 11. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FK Senica predĺžil spoluprácu s investorom z Južnej Ameriky. Skupina ľudí zodpovedná za fungovanie klubu v jarnej časti sezóny 2017/2018 si uplatnila opciu a v klube bude tak pokračovať aj v ďalšom súťažnom ročníku Fortuna ligy.



"Vstupujeme do druhej fázy nášho projektu. Potvrdzujeme, že skupina bude pokračovať v sponzorovaní klubu, jeho kontrole a riadení. Sú motivovaní nielen klubom, ale aj krajinou a mestom Senica. Budeme ešte viac komunikovať so súčasnými majiteľmi klubu, aby sme ešte viac posilnili našu účasť v tomto klube," citoval klubový web hlavného zástupcu sponzorov Tona Caanena.



Novou posilou FK Senica sa začiatkom týždňa stal Desire Segbe Azankpo z Beninu. Dvojnásobný reprezentant africkej krajiny naposledy pôsobil vo štvrtej francúzskej lige v klube SAS Epinal. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s vedením klubu dvojročný kontrakt. "Zaujala ma ponuka zo Senice, ide o klub z najvyššej súťaže. Teším sa, že som späť v profesionálnom futbale, navyše v tak ambicióznom klube. Je to pre mňa výzva, možnosť hrať na Slovensku vnímam ako veľkú príležitosť. Viem, že to nie je žiadny darček, musím tvrdo pracovať, aby som uspel," uviedol Azankpo.



Senica ukončila po vzájomnej dohode spoluprácu s dlhoročným trénerom brankárov Miroslavom Mentelom, ktorý pripravoval brankárov v klube od jeho vstupu do najvyššej súťaže v júli 2009.