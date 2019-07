Senica získala chorvátskeho defenzívneho stredopoliara L. Cveka

V uplynulej sezóne odohral vo farbách NK Celje 35 ligových zápasov, svojimi výkonmi prispel k celkovému piatemu miestu v ligovej tabuľke.

Senica 9. júla (TASR) - Futbalistov FK Senica posilnil chorvátsky defenzívny stredoopoliar Lovro Cvek. Do tímu fortunaligistu prišiel zo slovinského NK Celje a podpísal dvojročný kontrakt s možnosťou opcie na ďalší rok.



"Som veľmi šťastný a hrdý, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Prvé pocity sú skvelé. Po stretnutí so všetkými v klube verím, že toto je pre mňa správne rozhodnutie. Na Slovensku mám mnoho priateľov, mal som šťastie, že môj dobrý kamarát Filip Dangubič tu strávil posledný polrok. O klube mi povedal len to najlepšie. Takisto poznám aj Mihovila Klapana, čo moje rozhodovanie značne uľahčilo," uviedol 24-ročný Cvek pre webstránku Senice.



Uplynulých päť rokov strávil v Slovinsku, v mužstvách DNŠ Zavrč, NK Aluminij a NK Celje bol vždy stabilnou súčasťou základnej zostavy. V uplynulej sezóne odohral vo farbách NK Celje 35 ligových zápasov, svojimi výkonmi prispel k celkovému piatemu miestu v ligovej tabuľke. "Po piatich rokoch v Slovinsku som sa rozhodol vyskúšať lepšiu ligu. Slovenská liga pre mňa predstavuje krok vpred," uviedol Chorvát, ktorý začal svoju profesionálnu kariéru v NK Varaždin. V minulosti si dvakrát obliekol dres reprezentácie vo vekovej kategórii do 20 rokov.