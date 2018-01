Senický brankár F. Plach odchádza do Piastu Gliwice

Senica v stredu prišla aj o brankára Michala Šullu, ktorý podpísal so Slovanom Bratislava zmluvu na 3,5 roka.

Senica 10. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár František Plach odchádza z FK Senica a v kariére bude pokračovať v poľskom Piaste Gliwice. Senica v stredu "prišla" aj o brankára Michala Šullu, ktorý podpísal so Slovanom Bratislava zmluvu na 3,5 roka.



Dvadsaťpäťročný Plach prišiel do Senice v roku 2016. v Piaste po jesennej časti skončil odchovanec trnavského Spartaka Dobrivoj Rusov a Poliaci po jeho odchode opäť "lovili" na Slovensku. "V Senici som prežil pekné časy a budem na ňu vždy spomínať v tom najlepšom. Dva roky je dosť dlhá doba. Veľa som sa naučil, spoznal nových ľudí, dalo mi to veľa do života a aj do kariéry. Beriem to ako veľký krok dopredu a budem sa snažiť presadiť. V poľskej lige majú brankári dobré meno, tak sa budem snažiť v tom pokračovať," citoval Placha oficiálny web Záhorákov.