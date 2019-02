Sereď do jarnej časti s jasnými cieľmi, chce skončiť v prvej šestke

Sereď sa na jarnú časť pripravovala v dvoch fázach - doma i v zahraničí. Absolvovala celkovo deväť prípravných zápasov, v ktorých trikrát zvíťazila a pripísala si rovnaký počet remíz.

Sereď 14. februára (TASR) - Nováčik slovenskej Fortuna ligy ŠKF Sereď ide do jarnej časti sezóny s ambíciami nadviazať na úspešnú jeseň. Pred štartom druhej časti sezóny figuruje na piatom mieste v ligovej tabuľke a v Seredi by radi pôsobili v prvej šestke aj v nadstavbe.



"Ciele sú jasné, chceme skončiť do šiesteho miesta. Ak by sa nám to podarilo, pre klub i mesto by to bol historický úspech. Musíme sa maximálne pripraviť na každý zápas, pretože úlohu bude hrať každý bod," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencií český tréner Karel Stromšík. Jeho zverencov čaká hneď na úvod priamy konkurent s podobnými ambíciami Michalovce. "Veľmi zodpovedne beriem už prvý duel v Michalovciach, pôjde vlastne o šesť bodov a chceme tam dosiahnuť prijateľný výsledok, teda neprehrať," uviedol Stromšík.



Sereď sa na jarnú časť pripravovala v dvoch fázach - doma i v zahraničí. Absolvovala celkovo deväť prípravných zápasov, v ktorých trikrát zvíťazila a pripísala si rovnaký počet remíz. "Začali sme 7. januára v domácich podmienkach. Potom sme odcestovali na desaťdňové sústredenie do Turecka. Myslím si, že to nám vyšlo, až na jeden deň, keď pršalo," priblížil prípravu športový riaditeľ ŠKF Roman Čavojský.



Seredčania na jeseň ťažili najmä z defenzívy, strelili iba 22 gólov, najmenej spomedzi prvej šestky. Menej gólov dali tímy z dna tabuľky iba Podbrezová, Senica a Zlaté Moravce. A práve na útok sa zamerali funkcionári klubu. "Výraznou posilou bol Marek Kuzma a v stredu sa nám podarilo dotiahnuť príchod Miloša Lačného, ktorý ukončil pôsobenie v Gruzínsku," povedal Čavojský. Okrem nich prišli do Serede ďalší piati futbalisti: Alex Ivan (Dunajská Streda), Kristián Lukáčik (hosťovanie z Podbrezovej), Matej Dybala (hosťovanie zo Žiliny), Kathon Kenroy St. Hillaire, reprezentant Trinidadu a Tobaga a Chorvát Dino Špehar. Naopak, v mužstve nebude pokračovať trojica hráčov: Nemnaja Subotič odišiel už počas jesennej časti, Stefanovi Bogdanovkému sa skončilo hosťovanie z Trnavy a Uroš Vukovič sa vrátil do Srbska.