Ševelovho syna počas derby napadli, podal trestné oznámenie

Bratislava 1. októbra (TASR) - Syna trénera futbalistov bratislavského Slovana Martina Ševelu napadol počas sobotňajšieho derby v Trnave útočník priamo na tribúne. Informovalo o tom pondelňajšie vydanie denníka Šport s tým, že poškodení sa rozhodli na polícii podať trestné oznámenie.



K incidentu prišlo na konci prvého polčasu súboja, ktorý "belasí" na ŠAM napokon vyhrali 2:1. "Manželka so synom, dcérou, svokrou a rodinnými príslušníkmi iných ľudí z nášho klubu dostali od trnavského klubu miesta na tribúnu. Môj syn sa po našom góle postavil a zatlieskal. Zozadu ho kopol nejaký človek, keď sa otočil a spýtal sa ho, čo robí, tak dostal päsťou do tváre. Samozrejme, manželka sa syna zastala a chvíľu sa tam naťahovali, veď kto by sa nezastal vlastného dieťaťa? Už predtým im ľudia okolo nadávali, keď sa nepostavili pri trnavskej hymne. Bezpečnostná služba útočníka spacifikovala, vie sa, kto to je. Syn bol vypovedať na polícii a rozhodli sme sa, že podáme trestné oznámenie. Nenecháme to tak, podobné veci by sa nemali stávať a nepatria na štadióny. V pondelok pôjdeme so synom k lekárovi. Síce nemá nič zlomené, ani vybité zuby, ale bolí ho hlava. Dúfam, že bude v poriadku," citoval denník Šport Ševelu.



Ten sa mohol v zápase už venovať koučovaniu mužstva priamo z lavičky, keďže mu disciplinárna komisia odpustila zvyšok jeho trestu za nasadenie hráča v treste do pohárového súboja. Duel v Trnave, po ktorom je Slovan stále na čele tabuľky bez prehry, resp. Spartak je 9., poznačilo aj vykázanie domáceho trénera Radoslava Látala na tribúnu za protesty ešte v prvom polčase.