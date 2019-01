Severská kombinácia: Rehrl zvíťazil v prvej časti The Triple

Podujatie sa každoročne koná v rakúskom Seefelde, tento raz ho však presunuli do Francúzska, keďže v Seefelde sa vo februári konajú majstrovstvá sveta.

Chaux-Neuve 18. januára (TASR) - Rakúšan Franz-Josef Rehrl zvíťazil v úvodných pretekoch trojdielneho podujatia Svetového pohára v severskej kombinácii "The Triple" vo francúzskom Chaux-Neuve. Druhé miesto v piatok obsadil po skokanskej časti a 5 km šprinte Nór Espen Björnstad so stratou 9,4 sekundy, rovnaké manko mal tretí Fabian Riessle z Nemecka.



Druhé a tretie preteky združenárov v Chaux-Neuve sú na programe v sobotu a v nedeľu. Podujatie sa každoročne koná v rakúskom Seefelde, tento raz ho však presunuli do Francúzska, keďže v Seefelde sa vo februári konajú majstrovstvá sveta.



h2>Výsledky:

1. Franz-Josef Rehrl (Rak.) 11:16,7 min., 2. Espen Björnstad (Nór.), 3. Fabian Riessle (Nem.) obaja +9,4 s, 4. Akito Watabe (Jap.) +9,9, 5. Mario Seidl (Rak.) +12,7, 6. Jošito Watabe (Jap.) +24,1



celkové poradie SP (po 11 z 21 pretekoch): 1. Jarl Magnus Riiber (Nór.) 749 bodov, 2. Johannes Rydzek (Nem.) 596, 3. A. Watabe 487, 4. Seidl 446, 5. Rehrl 418, 6. Vinzenz Geiger (Nem.) 416