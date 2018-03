Watabe je prvýkrát v kariére celkový víťaz SP v severskej kombinácii

výsledky: 1. Fabian Riessle (Nem.) 23:39,8 min, 2. Johannes Rydzek (Nem.) +1,0, 3. Akito Watabe (Jap.) +5,5, 4. Jan Schmid (Nór.) +44,1, 5. Jörgen Graabak (Nór.) +48,2, 6. Bernhard Gruber (Rak.) +48,5, 7. Lukas Klapfer (Rak.) +49,8, 8. Wilhelm Denifl (Rak.) +50,0, 9. Manuel Faisst (Nem.) +55,6, 10. Ilkka Herola (Fín.) +1:01,5



celkové poradie v SP (20 z 22 podujatí): 1. Watabe 1295 b., 2. Schmid 1083, 3. Riessle 991, 4. Rydzek 826, 5. Graabak 735, 6. Eero Hirvonen (Fín.) 705

Klingenthal 18. marca (TASR) - Japonec Akito Watabe vyhral prvýkrát v kariére celkové hodnotenie Svetového pohára v severskej kombinácii. Týždeň pred skončením sezóny spečatil prvenstvo v seriáli treťou priečkou v nedeľňajších individuálnych pretekoch v nemeckom Klingenthali. Pred ním skončili dvaja domáci reprezentanti - Fabian Riessle a Johannes Rydzek.Dvadsaťdeväťročný Watabe predtým v boji o veľký glóbus skončil trikrát druhý, v sezónach 2011/2012, 2014/2015 a 2015/2016. Vlani skončil v celkovom poradí tretí, predchádzajúcich päť ročníkov SP vyhral Nemec Eric Frenzel. Po legendárnom Kendžim Ogiwarovi je iba druhý Japonec s víťazstvom v seriáli, ten sa tešil z triumfu trikrát za sebou v rokoch 1993 až 1995.V nedeľu museli organizátori zrušiť pre silný vietor skokanskú časť severskej kombinácie a odstupy do bežeckej časti určili podľa piatkového tréningového kola. Watabe vybehol do bielej stopy ako prvý a až do konca bojoval o víťazstvo s duom Nemcov, ktorí mali napokon v závere viac síl. Pohár vyvrcholí na budúci víkend v nemeckom Schonachu.