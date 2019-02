Shiffrinová triumfovala v Štokholme a má malý glóbus za slalom

Štokholm 19. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová a Švajčiar Ramon Zenhäusern sa stali víťazmi utorkového paralelného slalomu Svetového pohára v Štokholme. Zenhäusern vo finále mestských pretekov rovnako ako vlani zdolal domáceho Švéda Andreho Myhrera, Shiffrinová v boji o prvenstvo zvíťazila nad Nemkou Christinou Geigerovou a v predstihu si zabezpečila malý krištáľový glóbus za slalom. Navyše 14. víťazstvom v jednej sezóne SP vyrovnala absolútny rekord Vreni Schneiderovej zo sezóny 1988/89, pritom do konca ročníka zostáva ešte desať súťaží. Slovenka Petra Vlhová vypadla vo štvrťfinále a obsadila delené piate miesto, v prvej jazde síce dokázala zdolať Geigerovú o 33 stotín sekundy, druhú však nedokončila po zaváhaní pri skoku.Vlhová sa v prvých dvoch paralelných slalomoch sezóny postavila na pódium, vlani v decembri skončila druhá vo švajčiarskom St. Moritzi za Mikaelou Shiffrinovou a na Nový rok jej finálovú prehru oplatila, keď triumfovala v mestských pretekoch v Osle. V utorok však nedokázala Američanku vyzvať na finálovú súboj. Shiffrinová si zaknihovala už 57. triumf v pretekoch SP.Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka prišla do Štokholmu ako držiteľka kompletnej medailovej zbierky z MS v Are (1-1-1). V osemfinále pohodlne vyradila Francúzku Nastasiu Noensovú, keď už po prvej jazde mala náskok 37 stotín. Vo štvrťfinále išlo tiež dlho všetko podľa predpokladov. Geigerovú v prvej jazde jasne zdolala, v druhom si polovicu kola strážila náskok, až kým neprišla chyba na jedinom skoku v strede trate, ktorá ju katapultovala mimo líniu a už sa nedokázala zmestiť do ďalšej bránky.povedala Vlhová pre RTVS.Vlhovej rivalka, najvyššie nasadená žena "pavúka" Shiffrinová najprv hladko zdolala Nórku Ranghild Mowinckelovú a potom si poradila aj s Rakúšankou Katharinou Truppeovou, v semifinále však mala šťastie, keď v odvetnej jazde v poslednej chvíli zmazala manko na Annu Swennovú Larssonovú a zvíťazila o jedinú stotinu. V prvej finálovej jazde rovnako tesne zdolala Vlhovej premožiteľku Geigerovú, v druhej svoj výkon vygradovala, kontrolovala si vedenie a v cieli mala na Nemku náskok 27 stotín. Tretia skončila domáca Swennová Larssonová, v malom finále zdolala krajanku Fridu Hansdotterovú.Súťažilo sa klasickým vyraďovacím systémom od osemfinále až po finále. V každom kole dvojica absolvovala dve jazdy s výmenou dráhy, pričom o postupe rozhodoval lepší súčet časov. V mužskej súťaži bolo prekvapením vypadnutie suverénneho lídra SP i disciplíny Marcela Hirschera už vo štvrťfinále. Rakúšan však nemusel smútiť, keďže vyradením Francúza Victora Muffata-Jeandeta v 1. kole si v predstihu zabezpečil malý krištáľový glóbus za slalom. Je to pre neho už šiesta malá guľa za slalom a celkovo 18. krištáľový glóbus - ďalších päť malých má za obrovský slalom a sedem veľkých za celkový triumf v prestížnom seriáli.Dvadsaťdeväťročný Hirscher mal pred súťažou v priebežnej klasifikácii disciplíny pred druhým Clementom Noelom náskok 275-bodový náskok a keďže Francúz v Štokholme vypadol hneď v úvodnom kole, nemôže už Rakúšana v zostávajúcich dvoch slalomoch ročníka predstihnúť. Hirscher má v tomto ročníku veľkú šancu získať aj malý glóbus za obrovský slalom a veľký za celkové prvenstvo v SP, čím by zaokrúhlil svoju zbierku sezónnych titulov na rovných 20. V nedeľu vybojoval zlato v slalome aj na svetovom šampionáte v Are.Mužské finále bolo záležitosťou Zenhäuserna a domáceho Myhrera, Švajčiar si vybudoval maximálny náskok už v 1. kole, druhé Švéd nedokončil. Bronzovú priečku obsadil Rakúšan Marco Schwarz, ktorý si v malom finále poradil so Švajčiarom Danielom Yulem.