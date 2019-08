Šikyňa získal v Belgicku 4 body, je naďalej na 21. mieste

Seriál MS má počas najbližšieho víkendu voľno, Šikyňa sa však predstaví na pretekoch ADAC MX Masters v nemeckom Gaildorfe. Ďalšie preteky MS sú na programe 18. augusta vo Švajčiarsku.

Lommel 5. augusta (TASR) - Slovenský motocyklista Richard Šikyňa obsadil na pretekoch seriálu MS v Belgicku 26. a 17. miesto. Člen JD Gunnex KTM Racing teamu je so ziskom 98 bodov na 21. mieste celkového poradia.



Šikyňa na motocykli KTM 250 SXF sa v sobotňajších kvalifikačných pretekoch umiestnil na 21. mieste a v prvej nedeľnej jazde získal za 17. miesto 4 body do priebežného hodnotenia. V druhej jazde musel odstúpiť pre technické problémy, skončil v nej na 26. mieste. Priebežne mu patrí 21. miesto s trojbodovou stratou na prvú dvadsiatku.



"Celý víkend som nemohol chytiť dobré tempo a dosť som sa trápil. V prvej nedeľnej jazde som nemal dobrý štart, k tomu som počas jazdy urobil veľa chýb a cieľom som prešiel ako sedemnásty. V druhej som mal o čosi lepší štart, no nevyhol som sa pádu v prvom kole. Z posledného som sa dokázal dotiahnuť na 22. miesto, aj keď som nemal dobré tempo. Potom však prišiel ďalší pád a nakoniec som v poslednom kole musel odstúpiť pre technický problém. Musím zlepšiť moju techniku, viac zapojiť v týchto podmienkach hlavu a uľahčiť si jazdu," uviedol Šikyňa.



Seriál MS má počas najbližšieho víkendu voľno, Šikyňa sa však predstaví na pretekoch ADAC MX Masters v nemeckom Gaildorfe. Ďalšie preteky MS sú na programe 18. augusta vo Švajčiarsku.