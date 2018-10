Maďar Buda zvládol v superdrese 370 kg

Medzi ženami triumfovala Terézia Haladová zo Sport Club Pohoda, ktorá výkonom 115 kg prekonala svetový rekord vo svojej váhe.

Trnava 23. októbra (TASR) - Maďar Richárd Buda zdvihol na záver WUAP MS v silovom trojboji v Trnave najväčšiu hmotnosť podujatia. V superdrese zvládol 370 kilogramov a stal sa absolútnym víťazom programu posledného dňa.



Druhý skončil Filip Stanko z 365 Gym Trnava, ktorý vytlačil 262,5 kg. Stanko zároveň vyhral hmotnostnú kategóriu do 90 kg. Medzi ženami triumfovala Terézia Haladová zo Sport Club Pohoda, ktorá výkonom 115 kg prekonala svetový rekord vo svojej váhe. Ján Velgos vyhral spojenú skupinu dorastencov a juniorov výkonom 330 kg, čo je zároveň nový svetový rekord. Medzi pretekármi masters vyhral so súťažným výkonom 300 kg český reprezentant Viktor Kudi.



"Pretekári nadvíhali neskutočné množstvo kilogramov, ktoré sa blížili k tisícke ton. Máme veľkú radosť, že zástupcovia a pretekári viacerých krajín sa vyjadrili, že šampionát na Slovensku môže byť považovaný ako vzorový aj pre nasledujúce šampionáty federácie WUAP," povedal prezident Svetovej federácie silového trojboja (WUAP) a hlavný organizátor MS v Trnave Rudolf Siska v tlačovej správe.



"Účastníci prejavili uznanie a vďaku za pripravené podmienky. Osobne som veľmi spokojný, chcem sa poďakovať celému môjmu organizačnému tímu, pretože odviedol skvelú prácu. Spokojnosť pretekárov so šampionátom je uznanie aj pre ľudí, ktorí priložili ruku k dielu," dodal Siska.