Na MSR v Žiline dve prvenstvá pretekárov PWL - Club Svätoplukovo

Výsledky:



Ženy:



do 52 kg: 1. Mariana Hajduková (Zemplín Michalovce) 217,5 kg



do 57 kg: 1. Eva Padová (Zemplín Michalovce) 205 kg



do 63 kg: 1. Monika Halenkovičová (Energyfit Prievidza) 320 kg



do 72 kg: 1. Ivana Horná (Pengym Bratislava) 472,5 kg



do 84 kg: 1. Miroslava Hrašková (Tlmače) 297,5 kg



nad 84 kg: 1. Martina Ševčíková (Zlatníky) 315 kg



Muži:



do 59 kg: 1. Milan Gombár (Olymp Bánovce n. Bebravou) 422,5 kg



do 66 kg: 1. Michal Belaň (Energyfit Prievidza) 455 kg



do 74 kg: 1. Miroslav Vlžák (Liptovské Sliače) 562,5 kg



do 83 kg: 1. Adrián Mikel (ŠH Nemšová) 605 kg



do 93 kg: 1. Dominik Filo (Fit Club Bánovce n. Bebravou) 650 kg



do 105 kg: 1. Martin Šulej (HTP Bardejov) 672,5 kg



do 120 kg: 1. Ladislav Belan (PWL - Club Svätoplukovo) 750 kg



nad 120 kg: 1. Oliver Ďurč (PWL - Club Svätoplukovo) 705 kg



Žilina 15. apríla (TASR) - V žilinskom Športcentre Stará Menza sa cez víkend uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky v klasickom silovom trojboji (RAW). Dve prvenstvá v kategóriách žien si vybojovali pretekárky Zemplín Michalovce, medzi mužmi bol najúspešnejším klub PWL - Club Svätoplukovo rovnako s dvomi víťazstvami.