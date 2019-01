Skateboardista Tury skončil v semifinále MS 23. a nepostúpil do finále

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaradil vlani skateboarding do programu OH 2020 v Tokiu.

Rio de Janeiro 13. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v street skateboardingu Richard Tury nepostúpil do finále na majstrovstvách sveta v Riu de Janeiro. V sobotňajšom semifinále ho za 25,5 bodu klasifikovali na 23. mieste. Vo finále sa predstavia prví štyria zo semifinále, doplní ich najlepšie kvarteto celkového hodnotenia sezóny v Street league skateboarding.



Tury sa prebojoval na šampionát z kvalifikácie. Vo štvrťfinále dosiahol 28,5 bodu a umiestnil sa na 13. priečke. Do semifinále postúpili štrnásti.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaradil vlani skateboarding do programu OH 2020 v Tokiu. Tento šport sa predstaví pod piatimi kruhmi prvýkrát v histórii.